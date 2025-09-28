タス通信によると、ABNA通信社が報じたところでは、ロシア外務省のマリア・ザハロワ報道官は、欧州トロイカと呼ばれるドイツ、イギリス、フランスの3カ国による、イラン・イスラム共和国に対する古い国連制裁を復活させようとする試みを欺瞞になぞらえ、彼らの法的制裁は有効ではないと述べました。

ザハロワ氏は自身のテレグラムチャンネルでのメッセージで、この問題はスナップバック・メカニズムに関連しており、イランに対する国連安全保障理事会の古い制裁を即座に復活させる手続きを意味すると指摘しました。

彼女は、ヨーロッパ諸国は決議2231で規定された係争中の条件の解決プロセスを回避することで、ずるをしたと付け加えました。

このロシアの外交官は、次のように付け加えました。当事者はまず紛争解決メカニズムで主張を検討し、すべての道が行き詰まった場合にのみ、この問題を国連安全保障理事会に付託すべきです。ヨーロッパ3カ国の主張に反して、このメカニズムは使用されませんでした。ロンドン、パリ、ベルリンはその段階を省略し、直ちに安全保障理事会に文書を提出しました。この行動は国際法の観点から、欺瞞に似ています。「もしあなた自身が規定に違反するならば、その規定に含まれるメカニズムを使用する権利を失います。」

ザハロワ氏は強調しました。彼らは8月28日に安全保障理事会に書簡を送り、本日9月27日に30日間の期間が終了します。国連安全保障理事会は、イランに対する制限と制裁の免除を維持する決議を採択せず、ロンドン、ベルリン、パリの視点からは、この免除は正式に終了しました。10月18日（あと3週間）に核合意が失効するため、ヨーロッパ諸国は簡単に言えば、時間不足のため、ロシアが安全保障理事会の議長国になる前に、何としても自分たちの決定を推し進めようとしました。ロシアと中国はこれに反対しました。この問題は、単なる政治的立場だけでなく、法的完全性を維持したいという願望にもかかっています。

彼女によると、モスクワと北京は9月26日に、国連安全保障理事会決議2231の正当性を維持し、その効果を延長するための最後の努力を行いました。

ザハロワ氏は強調しました。この行動は、外交的解決策を探すための時間を提供し、潜在的に予測不可能なエスカレーションを防ぐことができたでしょう。しかし、ヨーロッパ諸国は急いでいたため、急激なエスカレーションを必要としていました。実際、彼らの能力は10月18日以降に失効するはずでした。そのため、安全保障理事会の決議は延長されず、西側諸国が反対票を投じました。

このロシアの外交官は最後に強調しました。言い換えれば、彼らは国際法の2つの基本原則、すなわち**「約束は守られなければならない（Pacta sunt servanda）」と「清浄な手の原則（Clean Hands Doctrine）」**に違反しました。西側諸国は均衡と監視のシステムを破壊の危機に晒しました。