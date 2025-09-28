サウジアラビア：イランの核問題解決の唯一の解決策は外交である

カタールのアルジャジーラ・ネットワークを引用したABNA通信社の報道によると、サウジアラビアのファイサル・ビン・ファルハーン外務大臣は、国連総会第80回会合で、外交ルートがイランの核プログラム危機の解決に向けた唯一の解決策であると強調しました。

彼はまた、パレスチナの承認の問題に言及し、すべての国に対し、この国を承認し、二国家解決の実現プロセスを支持するよう求めました。

サウジアラビアの外務大臣は、この地域におけるシオニスト政権の継続的な侵略を非難し、この政権による最近のカタールへの攻撃を**「明白かつ不当な行為」**であると見なしました。

国連総会第80回会合で演説したサウジアラビアの外務大臣は、**「国連はより効率的に機能し、世界的な危機や紛争を抑制する上で、より真剣な役割を果たすべきである」**と強調しました。

彼はガザ紛争に言及し、**「我々は皆、侵略を直ちに停止し、この地域の住民への人道支援の提供を保証するために行動しなければならない」**と明言しました。

サウジアラビアの外務大臣は、国際社会がガザ紛争の抑制を怠ることは、地域および世界レベルでの治安の不安定化につながると警告しました。

演説の別の部分で、ビン・ファルハーン氏はレバノンへの支持を表明し、「我々はレバノンの国民と共にある。そして、ターイフ合意の実施と、武器を国家の手に限定するためのレバノン政府の努力を支持する」と述べました。

サウジアラビアの外務大臣はさらに、シオニスト政権軍がレバノンの占領地全域から完全に撤退する必要性を強調し、ベイルート政府が主権を拡大し、武器を公式な政府機関に集中させる努力を称賛しました。

彼はまた、独立したパレスチナ国家を承認する国の数が増えていることを歓迎し、「我々は、二国家解決に基づいたパレスチナ問題の解決に関する国連総会でのニューヨーク宣言の採択を支持する」と付け加えました。