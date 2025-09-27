シオニストの抵抗破壊の悪夢は実現しない

アフルルバイト通信社（ABNA）の報道によると、イスラム革命防衛隊（IRGC）は、レバノンのイスラム抵抗運動の指導者たちとパルダール（警護官）のアッバス・ニールフルーシャーン少将の殉教記念日に際し、抵抗の原則と理想への固執と、殉教者の血への忠誠を強調する声明を発表しました。

レバノンのイスラム抵抗運動の指導者たちとパルダール（警護官）のアッバス・ニールフルーシャーン少将の殉教記念日に際するイスラム革命防衛隊の戦略的声明は以下の通りです。

アッラーの御名において、慈悲深く、慈愛あまねき

レバノンのイスラム抵抗運動の指導者であるホッジャトル・イスラム・ワル・ムスリミーン・サイイド・ハサン・ナスラッラー師とホッジャトル・イスラム・ワル・ムスリミーン・サイイド・ハーシェム・サフィーエッディーン師、およびレバノン南部戦線司令官のハジ・アブドル・ムネエム・カルキ（ハジ・アブルファドル）氏、殉教者ナスラッラー師の事務所長であるハジ・サミール・ディーブ（ハジ・ジハード）氏、殉教者ナスラッラー師の警備責任者であるハジ・イブラヒム・ジャズィーニー（ハジ・ナビール）氏など、ヒズボラの他の上級指揮官や責任者、そしてイスラム軍の誇り高き将軍であり、イラン・イスラム共和国の上級軍事顧問であったパルダール（警護官）のアッバス・ニールフルーシャーン少将が、邪悪で悪魔的なシオニスト政権によるベイルートのダヒエ地区へのテロ攻撃という犯罪によって殉教した記念日を迎えるにあたり、イスラム革命防衛隊は、最高指導者であり全軍の総司令官であるハーメネイ師閣下（長寿とご加護を）、殉教者のご遺族、抵抗勢力、および地域の国民に対し、哀悼の意と殉教の祝福を捧げるとともに、抵抗の原則と理想への固執と、殉教者の血への忠誠を強調し、イスラム共同体、特に親愛なるイランの偉大な国民に対して、以下の戦略的ポイントを発表します。

イスラム共同体の安全と尊厳は犠牲と抵抗の賜物 今日のイスラム共同体と地域諸国の安全と尊厳は、政治的妥協やイスラムとコーランの敵による心理戦や認識戦に怯むことの結果ではなく、ダーイシュ（ISIS）の混乱との対決からシオニストの占領と侵略からの防衛に至るまで、困難な闘いの場で尽力した信仰心あつい戦士と抵抗戦士たちの犠牲と献身の賜物です。実際、これら殉教者の血は、地域の国民の安定とイスラムのアイデンティティを維持するための安全保障の存続と戦略的資本の保証です。 抵抗は傲慢に立ち向かう唯一の合理的な道 歴史的経験と現場の現実は、世界的傲慢とシオニズムの拡張主義に対抗するための地域諸国と国民にとって、能動的かつ賢明な抵抗が唯一の効果的で合理的な選択肢であることを示しています。そして、疑いなく、いかなる後退や、押し付けられたメカニズムへの依存、屈辱的な妥協も、敵の大胆さや脅威を増幅させ、国民に屈辱を強いる結果にしかなりません。 抵抗文化の不敗性 残忍なシオニスト政権によるガザに対する犯罪と失敗した攻撃の増加は、抵抗戦線の粘り強さと不敗性、そしてこの吸血鬼政権が抵抗の炎を消すことにおける無能さを示しています。抵抗とは、政治的・安全保障的プロセスの中で解体され得る機関ではなく、地域の国民の信念に生きた根ざしたアイデンティティ、思想、文化であり、日々深まり、強力になっています。 殉教者指導者たちは革命の二大イマームの教えの弟子 サイイド・ハサン・ナスラッラー師とサイイド・ハーシェム・サフィーエッディーン師は、**ホメイニ・イマーム（rah）とイスラム革命最高指導者（madde zillehul-ali）**の教えの二人の傑出した弟子であり、比類なき信仰、合理性、思慮深さ、そして勇気をもって、抵抗戦線をイスラム共同体の尊厳の象徴、そして地域的・世界的な戦略的力へと変貌させました。 シェイフ・ナイーム・カーセム師の確固たる指導力 IRGCは、レバノンのヒズボラの殉教者指導者たちの正統でふさわしい後継者であるホッジャトル・イスラム・ワル・ムスリミーン・シェイフ・ナイーム・カーセム師の原則的な立場と戦略的な役割を称賛し、彼の勇敢で学識豊かな指導力と、ヒズボラによるレバノンの安全保障を守り、抵抗の路線を継続するための献身的な努力に対して全面的な支持を表明します。 アメリカとシオニズムの計画の失敗 抵抗を弱体化または破壊するためのシオニストおよびアメリカのサークルの悪夢と邪悪な計画は、何度も失敗に直面しており、神の恵みにより、今回も敵にとっては恥辱と屈辱以外の結果をもたらさないでしょう。敵陣営の邪悪な願望とは裏腹に、抵抗は今日弱体化するどころか、地域におけるバランス調整の要因としての輝きと成熟がますます顕著になるでしょう。 抵抗の強化と支援におけるIRGCの使命 現在の重大かつ機密な状況において、イスラム革命防衛隊は、地域の地理における抵抗の支援と擁護を引き続き議題としており、占領の完全な排除と聖地クドスの解放に至るまでのこの道の継続を、神聖で国家的かつ止められない使命であると見なしています。

最後に、抵抗の指導者たちの殉教は、イスラムの目覚めと反シオニスト戦線の強化の道における転換点であり、地域のすべての国民は、警戒心と連帯を保ち、抵抗の道を継続することによって、歴史的な使命を果たすべきであることが強調されます。地域の未来は国民の意志にかかっており、国民の意志は敵の敗北と抵抗の決定的な勝利の実現に固く根ざしています。