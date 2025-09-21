イランのグレコローマンレスリング選手の輝かしい結末；8つの金、銀、銅メダルを獲得しての栄光

アブナ通信社によると、レスリング・グレコローマン世界選手権シニアの部は、クロアチアのザグレブ市でシャフリバル月27日から30日まで開催されました。最終的に、イランチームはサイード・エスマエイリ（67kg級）、ゴラムレザ・ファロキー（82kg級）、モハマド・ハディ・サラヴィー（87kg級）、アミン・ミルザザーデ（130kg級）が金メダルを獲得し、パヤム・アハマディ（55kg級）とアリーレザ・モフメディ（87kg級）が銀メダル、モハマド・メフディ・ケシュトカール（63kg級）とサイエド・ダニヤル・ソフラビー（67kg級）が銅メダルを獲得しました。

チームランキングでは、イランが180ポイントを獲得し、2位のチームに91ポイントの大差をつけて堂々の優勝を果たしました。イランに続いて、アゼルバイジャンが89ポイントで2位、ウズベキスタンが72ポイントで3位となりました。

この優勝は、フリースタイルレスリングのナショナルチームも同じ大会で優勝を果たしたことで、イランレスリングにとって歴史的な出来事となりました。イランのフリースタイルとグレコローマンの2つのナショナルチームが同時に世界選手権で優勝を成し遂げるのは、これが初めてです。