アラブ議会議長：国際社会は、監視と犯罪の文書化だけに満足すべきではない

アル・ガドが報じたアブナ通信社によると、アラブ議会は、国連独立国際調査委員会による報告書の結果を歓迎しました。この報告書では、シオニスト政権がガザ地区のパレスチナ民間人に対してジェノサイド犯罪を犯しており、この行為は国際人道法および関連するすべての国連の条約と決議に対する重大な違反であるとされました。

アラブ議会のムハンマド・ビン・アフマド・アル＝ヤマヒ議長は声明を発表し、次のように述べました。「この報告書は、パレスチナ人民に対する占領政権の野蛮な政策と行動に対する、新たな、そして断固とした非難です。それは、この政権による包囲、飢餓、絶え間ない侵略の結果としての、ガザ住民、特に子供、女性、高齢者の人間的な苦しみの規模を示しています。」

彼は強調しました。「この報告書の公表後、国際社会は真の試練に直面しています。なぜなら、もはや犯罪の監視と文書化だけに満足することは許されず、これらの決議を実行し、二国家解決を実現し、パレスチナ人民の苦しみを終わらせるために、真剣で拘束力のある行動をとらなければならないからです。」

アル＝ヤマヒ議長はまた、占領政権の指導者たちを国際刑事裁判所で戦争犯罪人として裁き、彼らがさらなる犯罪を犯すことを助長してきた不処罰の政策を終わらせるよう求めました。

アル＝ヤマヒ議長は、パレスチナ人民を保護し、自決権と独立した主権国家を樹立する彼らの正当な権利を支持するための緊急措置を講じるという、アラブ議会の要求を改めて強調し、これをパレスチナ人民の苦しみを終わらせ、占領を終結させる唯一の公正で恒久的な方法であると見なしました。