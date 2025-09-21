カッツ氏のイエメンのアンサール・アッラー指導者に対する脅威は、いかにして嘲笑の種となったか？

アルジャジーラからのアブナ通信社の報道によると、イエメンのアンサール・アッラー運動の上級指導者の一人であるヒザム・アル・アサド博士は、シオニスト政権の戦争大臣であるイスラエル・カッツ氏による、アンサール・アッラー指導者アブドゥル・マリク・アル・フティ氏の暗殺とサヌア占領の脅威を嘲笑しました。

ヒザム・アル・アサド氏はアルジャジーラとのインタビューで、シオニスト政権は今日、無力と敗北の状態にあると述べました。 彼は付け加えました。「イエメンは引き続き占領下のパレスチナ領土の奥深くへの攻撃を続け、紅海におけるシオニスト敵の船舶の航行を妨げ、ガザ地区の抵抗を支援し続けています。」

このアンサール・アッラーのメンバーは、シオニスト政権がサイエド・アブドゥル・マリク・アル・フティ氏を暗殺し、まもなく同政権の旗がサヌアに掲げられるという脅威と主張に対し、シオニストはイエメンに手出しできないが、ヤッファ、ハイファ、アッコ、エイラート、ベエル・シェバ、およびその他の占領下のパレスチナ領土は、イエメン軍により近く、そこにパレスチナの旗とアラブ・イスラム共同体の旗が掲げられるだろうと述べました。

占領政権の戦争大臣は金曜日、アンサール・アッラー運動の指導者に対し、彼を暗殺すると大胆に脅迫し、「我々は、フーシ派の旗に書かれている『イスラエルに死を、ユダヤ人に呪いを』というスローガンをイスラエルの旗に置き換えるだろう」と主張しました。

ヒザム・アル・アサド氏は、これらの脅威に対するアンサール・アッラーの対応について、「シオニスト政権の犯罪的な当局者の脅威に対する我々の対応は、ガザを支援し、シオニストのイエメンに対する侵略に対応するための継続的な作戦を通じて行われる実践的な対応となるだろう」と述べました。

彼は強調しました。「今後、占領者にとって事態はさらに悪化し、暗くなるだろう。そして、我々のサプライズは大きく、強力で、壊滅的なものになるだろう。」

元アンサール・アッラー革命委員会メンバーのモハマド・アル・マカーレハ氏は、占領政権の戦争大臣によるサヌア占領の脅威はイエメン人に対する明白な挑発であり、これらの脅威は戦場で回答されるだろうと述べました。たとえこれらの脅威が非現実的で不可能であり、その目的が単なる威嚇であったとしてもです。

彼は述べました。「アンサール・アッラー運動の指導者を暗殺するという脅威は、決して私たちを怖がらせるものではなく、最終的に生と死は神の手の中にあり、シオニストの手にあるものではありません。しかし、これらの脅威は、私たちをより慎重で警戒させるだけです。」

この元アンサール・アッラーの当局者は強調しました。「敵は、アブドゥル・マリク・アル・フティ氏がシオニスト政権との対決を始めたとき、その代償が高くなることをよく知っており、したがって、精神的にも物質的にも自分自身を準備し、完全な意識、勇気、決意、そして高い責任感をもって、いかなる犠牲を払ってでも敵に立ち向かうことを決意したことを知るべきです。」

イエメン国防省の道徳指導局の副局長であるアベド・モハマド・アル・タウル准将も、シオニスト政権とその指導者たちの脅威は私たちに何の影響も与えないと述べました。サヌアに存在するセキュリティ対策は非常に広範であり、シオニスト政権はイエメンの軍事司令官の一人にも、ましてやサイエド・アブドゥル・マリク・アル・フティ氏にも手出しできませんでした。

彼は付け加えました。「治安・情報機関は全力で活動しており、敵に多くの情報を提供していたスパイ組織は逮捕されました。今日、シオニストとアメリカ人はイエメンでの『目』を失い、彼らにスパイ情報を提供する『目』はもうありません。」

このイエメンの軍事関係者は強調しました。「シオニスト敵によるこれらの脅威は、イエメン軍がこの政権に対して、最近エイラート内のホテルに対して行われたドローン攻撃のような、重いミサイルとドローン攻撃を実施した後に行われました。占領下のパレスチナとイエメンの地理的な距離は2000キロメートルを超えており、これがシオニストにとって非常に困難な作業となっています。」

彼は続けました。「サイエド・アブドゥル・マリク・アル・フティ氏を保護するためのセキュリティ対策は非常に厳格であり、誰も彼にたどり着くことはできません。イエメン軍は、すべての力、効率性、そして真剣さをもって、占領下のパレスチナ領土の奥深くにある重要な目標に到達しようとしています。さらに、我々は敵の陣営に大きなギャップを作り、それを危険にさらす新しい兵器を持っています。特に、シオニストの防衛システムがイエメンのドローンやミサイルを迎撃できなかったことを誰もが見たからです。」

前述のイエメン軍関係者は述べました。「我々は、攻撃用および特攻用ドローンの新しい種類と、シオニスト敵に対抗するための新しいミサイルをまだ公開していません。これらは、極超音速ミサイル『パレスチナ2』や、複数の弾頭を搭載する先進的なミサイルとは異なります。」

彼は最後に述べました。「これらの新しい兵器は、イエメン軍がシオニスト政権に対する包括的な海上封鎖と航空封鎖を課すことに成功したことを考えると、敵を完全に無力化するでしょう。」