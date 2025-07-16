米国在住イラン人拘束に対する外務省の反応

アフルルバイト通信（AS）－ABNAによると、わが国の外務省在外イラン人総局長であるアリレザ・ハシェミ・ラジャ氏は、米国政府による最近の不法な大規模な在米イラン人拘束と非人道的な扱いを強く非難した。

ハシェミ・ラジャ氏は次のように述べた。「今回の米国による措置は、シオニスト政権によるイランの主権と領土保全に対する軍事的かつ不法な侵略を米国が支援・干渉したことに続くものであり、明白に国際法上の一般的な基準に反する。」

米国政府の行動に対し深刻な懸念を表明し、彼は付け加えた。「受け取った報告によると、米国国土安全保障省（DHS）が政策立案者として、また米国移民・関税執行局（ICE）が執行者として、在米イラン国民に対し厳格な政策と措置を実施し、大規模な警察および治安作戦を実行している。この状況は、拘束されたイラン人の家族に増大する深刻な懸念を引き起こしている。」

彼は1963年のウィーン領事関係条約を引用し、米国政府がワシントンにあるイラン・イスラム共和国利益保護事務所に対し、最短時間でイラン国民への領事アクセスを容易にする義務と責任があることを想起させ、次のように付け加えた。「初期の領事追跡調査にもかかわらず、これまでのところ、これらの市民の拘束理由について満足のいく説明は受けていない。私たちは、在米イラン人に対する抑圧的で非人道的な扱いは容認できないとし、彼らの権利の尊重、身元の即時開示、および必要なサービスを提供するための領事アクセスの容易化を要求する。」

在外イラン人総局長は次のように述べた。「数百人もの人々を、単に国籍や宗教に基づいて他国での居住権を剥奪することは、米国政府内の人種差別および組織的な人種差別の具体例であり、特に差別禁止の原則と基本的人権に関する国際的な規範に違反するものであり、これは当然ながら米国政府の国際的な責任を伴うであろう。」

ハシェミ・ラジャ氏は、イラン・イスラム共和国が自国民の権利を断固として支持することを強調し、次のように述べた。「私たちは、米国政府の差別的な決定による影響や結果からイラン人の権利を保護するために、いかなる行動も惜しまない。もし米国で拘束されている同胞のいずれかが母国への帰還を希望するならば、イラン・イスラム共和国政府の全面的な支援と援助を受けることができるだろう。」