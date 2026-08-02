「アル＝マヤディーンから見たトランプのイランに対する撤退の主要因の一つ」

通信社アブナによると、米国駐在のアル＝マヤディーン特派員は、米国の防空システム用ミサイル不足が、トランプがイランへの攻撃を延期し、同国に対する再度の撤退を決定する主要因となっていると報じました。

アル＝マヤディーン・ネットワークの特派員は、この行動はトランプの副大統領であるJ.D.バンスと米軍統合参謀本部議長がトランプを思いとどまらせようと奮闘した後に行われたと明言しました。

数時間前、ドナルド・トランプ米大統領は、イランへの攻撃主張から再び撤退し、イランへの攻撃を中止することに同意したと主張しました。

トランプの発言は、ニュースサイト「アクシオス」が、サウジアラビアの皇太子ムハンマド・ビン・サルマンが米大統領との電話会談で、イランに対する新たな大規模攻撃実施に関するワシントンの計画に懸念を表明したと報じた数時間後になされました。

アクシオスはこの電話会談に詳しい情報筋の話として、ビン・サルマンがトランプに対し、緊張の激化を控え、イランに対する大規模攻撃を断念するよう求めたと報じました。

これは、フォックスニュースが昨日「戦略国際問題研究所」の見積もりを引用して、米国のTHAAD迎撃ミサイルの備蓄が戦前の452発から278発未満に減少したことを認めた一方でのことです。

この報告によると、米国のパトリオット迎撃ミサイルの備蓄も戦前の約2300発から827発未満に減少しています。