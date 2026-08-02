「アンサルラーフ：リヤドはサイバー空間を利用してイエメンを弱体化させようとしている」

通信社アブナがアル＝マシーラ通信を引用して報じたところによると、アンサルラーフ運動政治局員のムハンマド・アル＝ファラフは、サウジアラビアがソーシャルメディア上のコンテンツ制作者を勧誘し、イエメン国民に対する心理戦に利用しようとしている試みについて警告し、これらの動きはメディアおよびデジタルツールを通じて世論に影響を与え、国内戦線を弱体化させようとする取り組みの一環として行われていると強調した。

アル＝ファラフはプラットフォーム「X」上の自身のページへの投稿で、一部のコンテンツ制作者が金銭的利益と引き換えに外部のプログラムに奉仕する道具となることに同意していると付け加えた。彼は、彼らが過去に獲得した名声と影響力は偶然ではなく、国民の理想に沿った立場と困難な時期に市民と共に立ち続けた結果であると指摘した。

彼は、一部のインフルエンサーが侵略者側に同調したことで、彼らの大衆基盤が低下し、信頼の大部分を失ったと述べ、視聴者は今や彼らを社会に対するメディアキャンペーンを実行するための道具として見ているが、以前はフォロワーから広範な信頼を得ていたと指摘した。

アンサルラーフの政治局員は、過去の経験から、デジタル空間で影響力を持っていた多くの人物が、立場を変えサウジアラビアに有利なメディアキャンペーンに参加した後、その地位を失ったことが示されていると強調した。

アル＝ファラフは、このようなキャンペーンでインフルエンサーを悪用することは彼らにとって真の利益にはならず、むしろ彼らの経歴と立場に悪影響を及ぼし、彼らを世論と対立させることになると付け加えた。

アル＝ファラフはサイバー空間のコンテンツ制作者への直接メッセージを送り、国民の間での自分の立場と尊敬を維持し、原則に基づいた立場に築かれた信用は一時的な金銭的利益よりも価値があり、失われた公衆の信頼を将来回復することは困難であることを認識するよう呼びかけた。