アブナ通信社がライ・アル＝ヤウムを引用して報じたところによると、シオニスト政権のテレビ第12チャンネルは、テルアビブがアメリカのイラン・イスラム共和国に対する戦争の展開に対して絶望と失望に陥っていると書いた。この失望には二つの主な理由がある：第一に、アメリカの攻撃は十分な激しさを欠いているためイランを降伏させることができなかったこと、第二に、テルアビブがこの分野の意思決定プロセスから除外されていることである。

これに関連し、新聞「マーリヴ」の軍事アナリストは、情報筋の話として次のように述べている：「このラウンドの衝突は日に日に"メディア上の欺瞞"に似てきており、実際の戦略的計画は極めて少ない。」

このシオニストのアナリストは、過去2週間のアメリカ軍の対イラン攻撃回数の増加に言及しつつも、それにもかかわらずイラン側は状況を自らに有利にひっくり返すことに成功し、今や世界経済の決定要因となったと書いた。イランはホルムズ海峡を封鎖し、イエメンの代理勢力の助けを借りてバブ・エル・マンデブ海峡の封鎖にも備えている。一方、アメリカ軍はイランの南部と西部の地域で後手に回った防衛戦を戦っている。

シオニストらは、これほどの攻撃にもかかわらず、これらの行動がイランの政権交代、核計画の停止、ホルムズ海峡の再開につながらないと考えている。

テルアビブの情報筋によると、アメリカ側はある種の軍事デモンストレーションと大規模攻撃のふりをする必要があり、それが効果を発揮してイランに対する状況を変えることを期待している。しかし、戦争計画の欠如と、核計画の拠点への侵入やホルムズ地域への地上制圧のための部隊の不在、そして海上封鎖を防ぐための戦略がない中で、アメリカがイランに打撃を与えるための大規模かつ強力な行動の準備ができているようには見えない。