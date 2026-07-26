ニクザード：ウクライナ政府の無分別な行動は無応答には終わらない

アブナ通信社によると、イラン・イスラム協議会副議長のアリー・ニクザードは、本日（モルダード月４日日曜日）の国会公開本会議での議事前演説において、まずイスラム革命の偉大な創設者の高邁な霊魂、民族の殉教者指導者であるアーヤトッラー・イマーム・ハーメネイーの神聖な魂、そしてイスラム初期から最後の正義と純粋本性の軍勢による圧制と傲慢への対決、すなわち第三次強制戦争に至るまでの、真理と洞察の道の殉教者たちに敬意と祈りを捧げ、さらに次のように付け加えた：我々は、イラン・イスラムの愛する国民とイラクの忠実で真理を求める国民による、殉教者指導者の数百万人規模の葬儀の偉業に対して、改めて最大限の謙虚さを表明し、その殉教者戦士に高位と清らかな先祖との合流を祈願する。

同氏は、この問題で重要な点は、犯罪的なアメリカが陥っている泥沼の中での窮状にあるとし、次のように付け加えた：我々は、ホルムズ海峡を支配する体制が戦前の状態には戻らないという事実を改めて強調しなければならない。我々はまた、錯覚に陥っているアメリカ大統領に対し、耳から綿を抜き、前回よりもさらに大きな敗北を経験する前に、我々と我々の祖先が数千年にわたって住んできたこの地域から立ち去るよう助言する。

ニクザード氏は、イランに対するヨーロッパ諸国政府の妨害的行為を批判し、次のように述べた：我々は過去数年間、ヨーロッパ諸国政府の妨害を耐え忍んできた。我々はこれらの政府、特にイギリスの新政権、ブルガリアの議会と政府、そしてウクライナ政府に対し、アメリカの手先となることなく、自分たちに関係のない冒険行為に手を出さないよう警告する。

同氏は明言した：イラン・イスラム共和国は領土保全を守るための合法的権利を常に行使し、我が国と我が土壌への侵略の発信地となるあらゆる地点は、必ず我が軍の正当な標的となり、ウクライナ政府の無分別な行動は無応答には終わらない。神の恩恵と約束、そして確立された歴史的伝統により、偉大なイラン国民の勝利は近い。