イエメン：サウジアラビアの行動はイスラエルに類似；リヤドは計算ミスを犯した

通信社アブナがアル＝マヤディーンを引用して報じたところによると、サナア交渉代表団長ムハンマド・アブドゥッサラームは強調した：サナア空港への侵略は、サウジアラビアがこの空港の閉鎖を主張していることを忘れていた人々に思い出させた。リヤドは声明を発表し、その目的はイエメンの主権保護であると主張している。

彼は付け加えた：サウジアラビアの行動は、嘘、悪意、侵略などあらゆる面で、いかにイスラエルに類似しているか。サウジアラビアとの石油関係に基づいて発せられる国連の不当な声明の背後に隠れても、イエメンに対する不当な封鎖の現実を隠すことはできない。サウジアラビアはこの不当な封鎖の背後にいる；イエメンに対して８年間の戦争を開始し、最終的に敗北した侵略国が、今や損失を補おうとしている。

アブドゥッサラームは明確に述べた：サウジアラビアがこの段階で注意すべきことは、計算ミスにより自らをイエメンの明白な敵に変えてしまったことである。サウジアラビアの頑固さと真実の受け入れ拒否の固執は、この国、その安全保障、経済に深刻な結果をもたらすだろう。海上封鎖は「封鎖対封鎖」の戦いにおける第一歩であり、我々の国民は自らの権利を獲得するだろう。