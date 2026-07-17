アメリカとシオニスト政権に対するイランの勝利は全ウンマの勝利である

アブナ通信社の報道によると、イエメンのアンサール・アッラー運動の指導者サイイド・アブドゥルマリク・バドルッディーン・アル＝フーシーは、自国と地域の最新情勢について演説しました。

アッラーの道におけるジハードは勝利と圧制者打破の要因である

アンサール・アッラーの指導者は演説の冒頭で、「アッラーはジハードを勝利、名誉、そして圧制者、侵略者、暴君、犯罪者を打ち砕く道とされました。アッラーの道におけるジハードは、預言者たちの神聖な使命における不変の伝統でした。この時代、私たちは歴史上最も残忍な圧制者たちに直面しています。今日の圧制者たちは、人間を悪魔的な目的に利用し、その恐ろしい貪欲を実現しようとしています」と述べました。

アメリカとイスラエルは悪の源であり、世界の安定を脅かす

彼は強調しました。「アメリカとイスラエル、そしてその軸で回る勢力は、世界の安定を脅かす悪の源です。アメリカとイスラエルは、諸民族の富を略奪し戦争を通じて世界の安定を損なうことをやめていません。私たちのイスラム・ウンマに対するシオニズムのあらゆる種類の攻撃の最前線には、腐敗的で誤解を招く"ソフト戦争"があります。シオニズムは"ソフト戦争"を通じて、人間のアイデンティティを破壊し、完全に支配し、奴隷化しようとしています。シオニズムは諸民族を破壊し、その祖国を占領し、富を略奪し、搾取しようとしています。」

偽りの「新中東」計画の目的はイスラム・ウンマの支配である

アンサール・アッラーの指導者はさらに付け加えました。「アメリカとイスラエルは"ハード戦争"を通じて大量殺戮を目指しています。アメリカとイスラエルは、この数十年間、戦争、犯罪、陰謀、混乱の源でした。シオニズムの陰謀は、イスラム・ウンマ、アラブ諸国、そして世界の安全と安定を狙うことを一日もやめていません。我々の地域における陰謀と混乱には、アメリカ、イスラエル、シオニスト運動が関与しています。"中東変革と大イスラエル創設"というタイトルのシオニスト計画は、このウンマを支配するために設計されました。敵はいかなる合意、了解、国際法も尊重せず、いかなる義務も負いません。」