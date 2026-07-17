敵のイラン攻撃計画；この戦争は軍事的なものだけではない

ラジオ「エコノミー」の専門家パーソナリティ、ナセル・ヘイルハーは、イランが「ハイブリッド戦争」に巻き込まれていると強調し、インタビューで次のように述べました。「この戦争は軍事的側面だけでなく、経済、メディア、社会、心理の各分野も含んでいます。したがって、メディア、特にラジオ『エコノミー』は、専門的な分析に基づいて、これらの変動がエネルギー市場、ガス、ヘリウム、地域経済に及ぼす長期的な影響を国民に説明すべきです。」

ヘイルハーは、信頼できる情報源に基づく情報提供を必須とし、「正確なニュースの伝達、国の能力の反映、米国の侵略の経済的影響の説明は、敵の心理作戦を無力化する上で重要な役割を果たします」と述べました。

彼はイラン国民の歴史的文化に言及し、「イラン国民は決して戦争や侵略の先手を打ったことはなく、この歴史的背景とイラン・イスラムの教えが、現在の状況における国の回復力の最も重要な要因です」と語りました。

このラジオ「エコノミー」の専門家パーソナリティは、南部攻撃の経済的影響についても明確に述べました。「イランの貿易における海洋経済の割合が高いことを考慮すると、敵は海路への圧力を通じて制裁の効果を強めようとしています。しかし、資源管理、必須商品の供給、生産支援、政府と民間部門の協力により、これらの状況を乗り越える可能性が生まれています。」

ヘイルハーはメディア空間での噂の拡散に警告し、「正確でタイムリーかつ立証可能な報道は、敵対的メディアの活動の場を奪い、多くの海外ペルシャ語メディアでさえ、展開に関する情報を得るためにイラン国内の情報源を参照するようになっています」と強調しました。

最後に彼は経済活動家と国民に対し、結束を保ち、資源を適切に管理し、生産を支援し、脆弱な層に注意を払うよう呼びかけ、「この戦いにおけるイランの主な資本は、意識、忍耐、国家的結束、そして内部能力への依存です」と強調しました。