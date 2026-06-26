ホルムズ海峡の安全な通過は、イランの考慮なしには保証されません。

ABNA通信社の報告によると、外務省法務国際担当副大臣のカゼム・ガリーバーバーディ氏は、ソーシャルネットワークの一つにメッセージを投稿し、「曖昧な取り決め、並行ルート、または沿岸国としてのイランの考慮を無視した意思決定では、ホルムズ海峡の安全な通過は保証されない」と述べました。

同氏は、いかなる有効な枠組みも、イランとの調整およびイスラマバード覚書の第5項の規定に基づくべきであり、そうでなければ、設定された並行ルートは停止されると述べました。