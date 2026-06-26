シオニスト政権の国防相がサルダール・ガーアニーの脅迫的メッセージに恐怖

ABNA通信社がアルジャジーラを引用して報じたところによると、シオニスト政権の国防相は、イスラム革命防衛隊ゴドス部隊司令官サルダール・イスマーイール・ガーアニーの脅迫的メッセージに動揺し懸念しているようであり、ソーシャルネットワークXにペルシャ語で次のように投稿しました：イランのゴドス部隊司令官ガーアニーは、最近イスラエルに対して繰り返し脅威を発している。

「イスラエル・カッツ」は誇張した発言の続きで、次のように主張しました：いずれにせよ、もしイランがイスラエルを攻撃すれば、それはこれまでで最大の過ちとなるだろう。

彼はまた、次のように主張しました：ホルムズも彼らの助けにはならず、民間人への攻撃も、何も我々を止めることはできず、我々の戦力は事を成し遂げる準備ができている。

サルダール・イスマーイール・ガーアニーは自身のページに投稿したメッセージでシオニストに対し警告しました：シオニストは知っておけ；アシューラの精神とフサインの信仰をもってあなたたち「ヤズィード」に対して立ち向かい戦った者たちは、その永遠の信仰を心に抱いている：「すべての日はアシューラであり、すべての地はカルバラーである」と。

サルダール・ガーアニーは述べました：あなたたちシオニストはレバノン全土から立ち去れ、なぜならこの地は抵抗と忍耐の戦場であり、占領者の跳梁する場所ではないからだ。

彼は付け加えました：シオニストが今日自らの意志で撤退しなければ、明日は屈辱と敗北とともに逃げ出すことを余儀なくされるだろう。

彼は言いました：西暦2000年と、ベント・ジベイルでの殉教者サイイド・ハサン・ナスルッラー氏の歴史的遺言を忘れるな；その約束は今も生きており、同じ場面が再び繰り返されることに疑いはない。