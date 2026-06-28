レバノンのアマル運動によるイスラエル政権との合意の帰結に関する警告

通信社「アブナ」の報道によると、アマル運動はレバノンの全国民に対し、最高度の警戒心と国民的団結をもって、シオニスト政権が企図する分裂策に巻き込まれないよう呼びかけた。

この運動は、ベイルート政府とテルアビブ政権との合意を受けて、「この合意は不均衡であり、シオニスト政権に有利な現実を強化・定着させるものである」と述べた。

アマル運動は、この合意が政治的・主権的リスクもはらんでおり、受け入れられないと警告した。

レバノン・イスラム集団：あらゆる合意の基準は主権の維持とイスラエルのレバノン完全撤退である

また、アルジャジーラ放送の報道によると、レバノンのイスラム集団は次のように強調した。「（イスラエル政権との）いかなる合意の基準も、レバノンの完全な主権の維持と、シオニスト軍のレバノン全占領地からの撤退の保証である。」

このグループはさらに、「武器の独占とレバノン領土に対する国家主権の拡大に関するいかなる対話も、シオニスト占領者からの圧力や脅威の下で行われるべきではない」と警告した。

これらの発言は、ワシントンにおけるレバノン政府とシオニスト政権との合意を受けてなされたものであり、ヒズボラは様々なレベルでこれに完全に反対する意向を表明している。