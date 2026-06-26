シェイク・ナイム・カセム：最近の覚書は米国とイスラエルの敗北を公式に宣言するもの

ABNA通信社がアル・マヤディーンを引用して報じたところによると、レバノンのヒズボラ事務総長シェイク・ナイム・カセムは、アシュラーの機会に行った演説で、この日を犠牲、寛容、不滅における歴史の象徴と位置付けた。彼は、アシュラーの場面は方程式を変え、圧制者を打倒する真の革命的動員であると述べた。

シェイク・カセムは、殉教者、負傷者、捕虜の託された使命は我々の肩にあり、彼らが犠牲を払ったものを我々は守ると強調し、次のように付け加えた：我々はもはや歴史上のカルバラーに対峙しているのではなく、歴史から現在そして未来へとつながるカルバラーに対峙しているのだ。

レバノンのヒズボラ事務総長は次のように指摘した：我々はヒズボラの存在、その民衆的基盤、そしてレバノンでそれに関連する市民を破壊するための戦争に直面した。

シェイク・カセムは、シオニスト政権が「大イスラエル」計画の枠組みでレバノンを占領しようとしてレバノンに存在しており、まさにこの侵略と占領のために抵抗が生まれたと続けた。

ヒズボラ事務総長は、米国とシオニスト政権による民間人に対する共同の陸・海・空からの侵略を大戦争であり重大な危険であるとし、彼らがヒズボラの存在を破壊するために戦争を開始したと述べた。

彼は、レバノン国民がカルバラー的な立場でこの侵略を止め、大きな成果を達成できたと強調した。

シェイク・ナイム・カセムは断言した：我々はイスラエル・アメリカの計画を打ち負かし、新たな段階に入った。何かをしようとする者は誰でも、この新たな段階に基づいて行動しなければならない。

ヒズボラ事務総長は、シオニスト政権のレバノンでの存在はミサイルのためではなく、レバノンを飲み込み占領しようとしているためであると述べた。

彼は、イランに対する米・シオニストの戦争扇動の展開に言及し、レバノンの抵抗を支援するイランの立場に感謝しつつ、次のように続けた：イランは耐え抜き、米国とイスラエルの敗北の公式宣言である覚書を達成することができた。

シェイク・ナイム・カセムは、イランとアメリカの間の理解の道を、レバノンの主権の主要な保護者として、全能の神がレバノンへの天の贈り物として送った特別な力と共に利用する必要性を強調した。

ヒズボラ事務総長は「シオニスト政権はレバノンの土壌の隅々から完全に撤退し、侵略を止める以外に選択肢はない」と強調し、次のように付け加えた：イスラエルは無条件に去らねばならない。

シェイク・ナイム・カセムは、レバノン政府のヒズボラに対する敵対的立場に言及し、レバノン当局者はレバノン国民の半分と敵対することはできないと強調した。彼は付け加えた：抵抗は強く、もしあなた方がレバノンの主権の道を歩むなら、我々はあなた方と共にある。抵抗はその存在、プレゼンス、決定、能力をもって続き、レバノンの独立と自由の柱である。

彼はさらに付け加えた：政府関係者は敵に対して結束し、後見と米・イスラエルの利益の指令の実行を止めなければならない。

シェイク・ナイム・カセムはレバノン政府関係者に向けて、こう語った：我々はあなた方に援助の手を差し伸べており、レバノンの主権における抵抗はあなた方と共にある。