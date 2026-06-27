通信社アブナの報道によると、レバノン議会の「抵抗への忠誠」会派議員ハッサン・ファドルッラーは、ワシントンにおけるレバノン政府とシオニスト政権との間の枠組み合意署名に関する声明を発表した。

この声明には次のように述べられている：我々はシオニスト政権との交渉の政治的・安全保障的な道筋について強く警告する。なぜならそれはレバノンの主権を弱体化させ、危険な内部対立を引き起こすからだ。

ハッサン・ファドルッラーは強調した：我々はレバノン政府に対し、シオニスト政権との直接交渉と自国民に対して取った全ての決定を撤回するよう求める。なぜなら現在進めているのは無償の譲歩と継続的な後退のプロセスであり、それは国家の破壊をもたらし、敵の利益にのみ奉仕するからだ。

彼は明言した：あるテレビ局が提起し、一部の著名な関係者によって示唆・拡散された、レバノンの交渉に関する立場はハッサン・ファドルッラー、少将「ハッサン・シャキール」、准将「アンドレ・ラハル」との会合で調整されたという主張は、完全かつ根本的に誤りであり、現実とは何の関係もない。この主張は、レバノン指導部の該当責任者に伝達された内容と完全に矛盾している；これはイスラエルの敵との直接交渉に反対するヒズボラの立場を強調するものである。

このレバノン国会議員は指摘した：ネタニヤフは実際には自分自身と交渉していた。現在のレバノン政府は法的正当性を欠いており、指示を強制するために必要な手段を持っていない。この政府は、米国の支援を受けて内戦に突入しない限り、ワシントンで敵と署名した合意を実行することはできないだろう。政府はイスラエルの敵に贈り物を贈ったが、それは実際には何の効果も持たないだろう。