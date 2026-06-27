レバノンのジャアファリー派ムフティー：ベイルート政府とイスラエルの合意は最悪の国家的災害

通信社アブナの報道によると、レバノンのジャアファリー派ムフティー「アフマド・カバラン」は声明で、米国の仲介によるレバノン政府とテロリスト「イスラエル」との間の合意はレバノン史上「最悪の国家的災害」であり、いかなる正当性も持たないと警告した。

彼は、現在のレバノン政府はレバノン国民ではなく自らのみを代表していると付け加えた。

カバランは続けた：この問題の危険性は、この枠組み合意がテロリストであるイスラエル軍に対して事実上、レバノン軍の行動とレバノンの占領地に対する一種の後見人権限を付与し、イスラエルが占領した地域に対する主権を暗に承認していることである。

彼はまた、レバノン政府とイスラエル政権との間のワシントン交渉の舞台裏で進行していることを「災害の上の災害」と呼び、その現実での実現を決して受け入れないと強調した。

レバノンのジャアファリー派ムフティーはさらに、「レバノン軍による国土防衛を妨げる者たちは、実際にはこの国家的災害を通じて軍を犠牲にしようとしている」と述べ、現在の指導部はレバノンをブラックボックス（不確実性と秘密主義）に陥れ、国家主権の鍵をワシントンとテルアビブに委ねたと付け加えた。

カバランは結論として、この恥ずべき取引の代償とは無関係に、この計画は決して実現しないだろうと述べた。