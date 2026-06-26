アル・ハリファ政権がシーア派女性を逮捕

アフル・アル・バイト（ABNA）通信社の報告によると、アル・ハリファ政権当局は、ソーシャルワーカーの「ファーテマ・ハールーン」を、インスタグラムでのアシュラーに関する見解の投稿を理由に拘束した。

バーレーン内務省は木曜日、彼女の逮捕はソーシャルネットワークの悪用容疑によるものであり、彼女が投稿した内容には特定の宗教に対する公的侮辱が含まれていたと主張した。

一方、バーレーン被拘禁者問題委員会はこの逮捕を非難し、それを同国における表現の自由の組織的制限と知識人・市民活動家抑圧のプロセスのさらなる一環と位置付けた。

この団体は声明で、ファーテマ・ハールーンに対して提起された容疑は一般的かつ曖昧なものであり、批判者への司法訴追や表現の自由の犯罪化に繰り返し利用されてきたものだと述べた。

この団体によると、この研究者の行為は、意見を表明するという自然な権利の行使にほかならなかった。

バーレーン被拘禁者問題委員会はまた、よく知られた学術・社会的人物がサイバー空間での意見投稿のみで逮捕されたことは、エリートや知識人への圧力の強化、サイバー空間の制限と表現の自由に対する治安管理の強化の試みを示していると強調し、このような行為は国際的な人権義務や基準に反すると述べた。