国際通信社アフル・アル・バイト（ABNA）の報告によると、米国大統領「ドナルド・トランプ」とペンタゴンの高官らは現在、二つの戦線で同時に危機に対処しようとしている。一方では米国の兵器会社と防衛産業に対し、対イラン戦争で消費された弾薬の増産を急ぐよう圧力をかけ、他方では戦費調達のための700億ドルの追加予算を議会に承認させるための政治的闘争を繰り広げている。

米紙「ニューヨーク・タイムズ」が発表した報告書によると、対イラン戦争が米軍の弾薬備蓄の急激な減少を引き起こした。

米軍はこの戦争の過程で約1100発の長距離ステルス巡航ミサイルを発射した。これは中国に対する作戦で使用される予定だったミサイルである。また、1000発以上のトマホーク巡航ミサイルが使用され、これは米軍のこの種のミサイルの年間購入量の約10倍に相当する。

さらに、対イラン戦争では1200発以上のパトリオット防空ミサイルが発射され、1発あたりのコストは400万ドル以上と見積もられている。また、1000発以上の地対地精密誘導ミサイルが使用された。米国防総省の内部評価によると、現在の備蓄は憂慮すべき水準にまで減少している。