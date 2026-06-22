レバノン南部におけるシオニスト政権消耗のためのヒズボラの戦術

通信社アブナ：シオニスト政権が占領下のレバノン領土からの撤退の意図がないと主張し、テヘランとワシントン間の合意調印にもかかわらずレバノン南部での占領を続ける中、レバノンのヒズボラは従来のモデルを超えた高度な手段を用いてシオニスト軍を消耗戦争に引きずり込もうとしている。

ヒズボラの光ファイバー技術を使用した自爆ドローン（FPV）は、電子戦と妨害におけるシオニスト政権の優位性を無効化し、レバノン南部での作戦を高コストで脅威的なものにしている。

アルジャジーラ通信は、レバノンのヒズボラのシオニスト政権との対決における新たなアプローチに関する報道で、「機動的消耗」がヒズボラの最も重要な戦術の中心にあると記している。固定防御から柔軟で機動的な防御への移行により、レバノン南部の占領地域におけるシオニストの陣地は、潜在的な標的であり続ける消耗の対象となった。

これにより、シオニスト政権の軍隊はたとえ地域に侵入できたとしても、そこで安全に活動できることや低コストで支配を確立できることを保証できない。

アルジャジーラは、元レバノン政府ユニフィル調整官のムニール・シャハデ氏、軍事・政治研究者のオマル・マアルブニ氏、政治アナリストで学者のアリ・マタル氏との対話の中で、ヒズボラのシオニスト軍対抗戦術として以下を挙げている：