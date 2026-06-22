レバノンでの戦争煽動を求めるトランプ氏の要請に対するジュラーニ氏の拒否回答

通信社「アブナ」がシリア通信社を引用して報じたところによると、シリア自称政権の首長アブ・ムハンマド・アル＝ジュラーニ氏は、米国大統領ドナルド・トランプ氏が電話会談で、戦争やヒズボラとの対決以外の解決策について話したと強調した。

ジュラーニ氏は、ヒズボラとの対決に対する自身の恐怖を正当化するため、トランプ氏の発言を別の解釈しようと試みた。同氏は、トランプ氏がレバノンで起きていることに不満を表明し、シリアの役割について安全で緊張のない解決策を見つけることについて話したが、これらの発言はシリアがレバノンに介入するかのように誤って解釈されたと主張した。

同氏は明確に述べた：「私はシリアがレバノンに否定的な介入をすることを望まず、軍事的ではなく経済的解決策を求めている。」

シリア暫定政権の首長は、シリアはレバノンには行かないと強調し、トランプ氏に対し、戦争やヒズボラとの対決以外の選択肢があると伝えたと述べた。

ジュラーニ氏は、シリアは前向きな解決策のために信頼できると述べ、それはレバノン政府への支援強化、公式機関の強化、そしてヒズボラを含むレバノン勢力間の連携構築を通じて達成されるとし、部分的で不完全な解決策は大きな問題を生み出すと述べた。

同氏はさらに、ヒズボラは自らの地位と立場を見出すべきであり、レバノンに関心を持つ一部の国々はこのグループをイランの案件と関連付けていると付け加えた。

シリア暫定政権の首長（就任以来シリア国内でシーア派に対する多くの犯罪が発生している）は、ヒズボラはレバノンのシーア派を代表していないと主張し、「この国には国家の意志の外側にあるグループがあってはならない。私はレバノンのシーア派の状況に関心を持っている。」と述べた。

ジュラーニ氏は、シリアはこのヒズボラと共にテーブルについて交渉する用意があると述べた。

同氏はまた、イランとアメリカの戦争は無意味で目的がなく、両国が戦争を継続することは利益にならず、イスラエルはアメリカの一部であると述べた。