イランと米国の暫定合意の報道で原油価格5％超下落

アブナ通信特派員のロイター通信引用によると、月曜日の取引で原油価格は3月以来の最低水準に達した。これは、イランと米国が戦争終結とホルムズ海峡を通じた輸送再開に向けた暫定合意に達したとの発表後に起こった。

これにより、北海ブレント原油のバレル価格は4ドル14セント（4.47％）下落し、83ドル19セントとなった。米国WTI原油も4ドル78セント（5.63％）下落し、80ドル10セントで取引された。

交渉で仲介役を果たしたパキスタンのシャバズ・シャリフ首相は、イランと米国が金曜日にスイスで覚書を署名する予定だと発表した。ドナルド・トランプ米大統領も、ホルムズ海峡は通行料なしで再開され、イランの港に対する米国の海上封鎖は終了すると発表した。

イランメディアの報道によると、合意草案は30日以内にホルムズ海峡を再開し、その取り決めはイランの条件に従うとしている。

世界の石油および液化天然ガス供給の約5分の1が通過するホルムズ海峡は、過去3ヶ月以上にわたって事実上封鎖され、世界のエネルギー供給を減少させていた。

一方、投資家たちは戦争による被害後の中東諸国の石油生産・輸出回復の速度を慎重に評価しており、この問題は依然として石油市場の方向性を決める要因の一つとなっている。

一部のアナリストは、価格下落にもかかわらず、今後の交渉とイランの核開発計画をめぐる不確実性が、短期的なさらなる急落を防ぐ可能性があると考えている。