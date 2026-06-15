オーストラリア、イランと米国の合意を歓迎

アブナ通信特派員のスプートニク引用報道によると、アンソニー・アルバニージー首相とペニー・ウォン外相は共同声明を発表し、イランと米国の停戦を歓迎し、自国は常にレバノンを含む緊張緩和と紛争終結を求めてきたと強調した。

声明では、「ワシントンとテヘランの間の合意がホルムズ海峡の再開措置を含むことを嬉しく思う。ホルムズ海峡の回復は、我々の地域を含むエネルギー価格と経済への圧力を軽減するために必要である」と述べられている。

オーストラリアはすべての関係諸国に対し、対話を通じて永続的な平和を達成するためにこの機会を活用するよう求めた。

同時に、過去数年間のIAEAを通じたイランの核計画に関する信頼醸成措置やその度重なる査察に言及することなく、イランは核計画に関する長年の懸念に対処すべきだと主張した。

オーストラリアは、パキスタン、カタール、サウジアラビア、トルコ、その他の中立国の努力を評価し、中東の平和と安定を強化するために国際パートナーとの協力を続けると付け加えた。

真夜中から数時間後、イラン最高国家安全保障会議事務局は、イランと米国の間の戦争終結合意に関する声明で、「イラン・イスラム共和国は、殉教した指導者の戦略の下で、米・シオニストの敵に対する優位を完成させた。そして、高貴な指導者（至高の神が彼を守られますように）の指導のもと、国民全体の支援とイスラムの戦士たちの殉教的努力により、数ヶ月にわたる困難で集中的な交渉と最高国家安全保障会議の決議に基づき、イランと米国の間の戦争終結交渉（イスラマバード交渉）に関する覚書の最終テキストを、ホルダード月24日（6月14日）の夕方に確定した」と発表した。