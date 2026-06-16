トランプ、イランの核計画に関する主張を繰り返す

ABNA通信によると、米国大統領ドナルド・トランプは「トゥルース・ソーシャル」での発言でテヘランとの合意に言及し、次のように主張した：イランは核兵器取得に向けて決して進まないことに同意した。

米国大統領はまた、この合意における金融取引に関する主張にも反応し、次のように主張した：さらに、米国がイランに3億ドルを支払っているという話は、愚かな民主党によって流されたフェイクニュースだ。

以前、一部の情報源は3,000億ドルの金額について言及しており、トランプが言及した数字は誤りであると思われる。

これに関連して、ニューヨーク・タイムズ紙は5月30日の報道で、米国とイランの間の可能性のある合意の詳細を入手したと主張した。

ニューヨーク・タイムズ紙はこの報道で次のように書いた：交渉で取り上げられたと思われる非常に興味深い点であり、おそらく合意に追加された最も驚くべき、そして最も新しい要素と思われるのは、イランのための投資ファンドへの言及である。

イラン当局者1名と外交官1名はこのファンドの金額を3,000億ドルと述べたが、この合意の仲介に関与した他の当局者はこの金額を確認しなかった。

同紙は、イラン当局者がこの計画を最終合意署名時にイランに約束される復興プログラムであると述べたと付け加えた。