イランに対する違法行為に関するアラグチ外相の理事国宛て書簡

ABNA通信の報道によると、イラン・イスラム共和国のセイエド・アッバス・アラグチ外相は、国際原子力機関（IAEA）理事国加盟国の外相あての書簡で、米国が現行危機の原因者であり、理事国を悪用して自らの違法行為を合法化しようとすることを許してはならないと指摘した。

IAEA理事会の6月定例総会と同時に送付されたこの書簡で、アラグチ外相は米国によって提出された決議案を政治的で悪意のある措置と評した。

イラン外相は、昨年2025年6月の理事会決議採択から24時間も経たないうちに、イスラエル政権と米国がIAEAの保障措置下にあるイランの核施設を違法に攻撃し、多くのイラン国民を殉教させたことに言及し、「IAEAは再び平和的な核施設への侵略を正当化するための道具となるのか」と問いかけた。

アラグチ外相はこの書簡で、決議案の主導国自身が、今まさに自ら対処すべきと主張する危機の原因であると強調した。

同氏は、2025年6月以来の米国とイスラエル政権によるイランの平和的な核施設への度重なる攻撃、ならびにイランの核科学者とその家族の暗殺に言及し、これらの忌まわしい行為はIAEAの歴史上前例がないとし、そのような攻撃は国際法体系、世界の平和と安全保障、不拡散体制、そしてIAEAの保障措置実施に広範な影響を及ぼすと明言した。

イラン・イスラム共和国外相はさらに、米国の決議案の内容を批判し、この文書は最近の展開の結果だけに焦点を当て、現在の状況を生み出した要因や根本原因への言及を意図的に避けていると指摘した。

アラグチ外相は、米国のこの犯罪的動きについて決定を下す際の理事国の責任に言及し、加盟国の投票はイランの現在の案件だけでなく、IAEAの信頼性、独立、将来、そして核不拡散条約（NPT）にも影響を及ぼすと強調した。