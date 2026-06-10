安保理における偽善の新たな現れ / 決議2231は失効済み

ABNA通信の報道によると、イラン・イスラム共和国国連代表部は安保理会合の開催に際して次のように述べた。「またしても国連安全保障理事会の会合と審議における偽善と二重基準の新たな現れである。」

イラン国連代表部は明確に述べた。「国連安全保障理事会決議2231は2025年10月18日に失効し、関連する全ての条項と義務を終了した。いわゆる1737委員会には法的根拠は存在せず、イランに対する安保理の制裁決議は一つも残っておらず、『不拡散』議題の下での会合開催にはいかなる正当性も存在しない。」

ニューヨークの国連本部におけるイラン・イスラム共和国代表部は強調した。「これは安全保障理事会の権限の明白な乱用であり、国際社会を意図的に誤導しようとする試みである。」

イラン国連代表部はさらに述べた。「5十年以上の間、イランはNPTの責任ある加盟国であり続け、決して核兵器を追求したことはない。不拡散体制に対する真の脅威は、国際法と不拡散への遵守を主張しながら、保障措置下にある平和的な核施設を攻撃する者たちが免責されることである。」

イラン国連代表部は付け加えた。「現在の状況は、米国のJCPOA離脱、3つの欧州諸国による継続的な義務不履行、および米国とイスラエルによるイランの保護下にある平和的核施設への不法な軍事攻撃の直接的な結果である。」