モサドでの権力闘争が激化：新トップが副官を解任

ABNA通信がエジプトの新聞アル・シュルーク・アル・アウサトのウェブサイトを引用して報じたところによると、イスラエルの対外情報機関モサドはその管理構造に重要な変化を経験した。モサドの新長官ロマン・ゴフマンが、イニシャル「A」で知られる組織のナンバー2である副官を解任したのである。

この報告書によると、この人物は前モサド長官ダビド・バルネアの後継者の主要候補の一人と見なされていた。

関係筋はヘブライ語メディアに対し、解任された副官はバルネアの側近であり、ゴフマンの任命に強く反対していたと語った。

ゴフマンは以前、ネタニヤフの軍事顧問を務めていた。

これらの情報筋によると、バルネアは自身の副官を後継者としてモサドのトップに据えようと試みたが、最終的にネタニヤフがゴフマンをこのポストに選んだという。

この報告書によれば、解任された高官は22年以上の秘密作戦分野での経験を持ち、在任中にモサドの3つの作戦部門を指揮した。

また、彼は「イスラエル安全保障賞」を5回受賞している。

情報筋は、この情報将校が管理した最も顕著な案件の一つとして、これまで実現していないイランでの政権転覆のためのモサドの試みを挙げた。

一方、モサド内部の一部の関係者は、副官解任というゴフマンの決定の性急さを批判している。

これらの情報筋は、主に軍事的経歴を持つ新長官はモサドの情報構造における経験が少なく、過渡期に前副官を留任させることで経験の移転と機密案件のより円滑な管理に役立つ可能性があったと考えている。

イスラエル政権の首相府はゴフマンのこの行動を確認し、新副官はモサド内部から選出されると発表した。