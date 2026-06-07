アメリカ高官に対するイスラエルのスパイ活動の波の新たな詳細が暴露

ABNA通信の報道によると、ニューヨーク・タイムズ紙は詳細な報告の中で、ワシントンとテルアビブ間の前例のないスパイ危機の詳細を暴露し、それが国防総省に脅威レベルを危機的に引き上げさせた。ドナルド・トランプ米大統領の使節および上級顧問の個人用電話やオフィスに対するイスラエル体制による広範囲なハッキングおよび侵入作戦の実行疑惑が提起されている。

この報告書によると、国防総省の安全保障調査により、米国高官に対する電子・物理的監視を行うテルアビブの広範囲な試みについて深刻な懸念が明らかになった。これらの人物には、トランプ特使スティーブ・ウィトコフ、国防総省上級政策顧問コルビー、および中東における国防総省の政策立案に直接責任を負う彼の副官マイケル・デミノが含まれる。

この報告書は米国の安全保障筋を引用し、この激しいスパイ活動の波の背後にある体制の動機は、トランプの戦略を解読し、イランとの交渉や政治的チャネルに関する彼の政権の内部メカニズムと変動する立場を理解することであると強調している。

ニューヨーク・タイムズ紙は、スパイ脅威レベルの引き上げにより、イスラエル将校との情報共有を制限する国防総省の厳しい新たな制限が課せられると警告している。

この報告書は、米国防情報局（DIA）が浸透メカニズムについて文書化した重要な詳細に言及している。2021年に同局の本部内に盗聴器を仕掛けようとした際の体制の軍情報将校の逮捕を含む、いくつかの重大な事件に言及している。また、国家元首や外交使節団の警護を担当するシークレットサービスの車両に盗聴器を仕掛けようとしたイスラエルのシンベト将校の試みが阻止されたとも報告されている。