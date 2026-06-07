BRICSは世界のエネルギー安全保障において決定的な役割を果たしている

ABNA通信社の報道によると、在ロシア・イラン・イスラム共和国大使カゼム・ジャラリ氏は「BRICS枠組みにおけるエネルギー協力とエネルギー安全保障」と題する演説で、世界エネルギーシステムにおけるBRICSの位置づけに関するイラン・イスラム共和国の見解を詳述した。

ジャラリ氏はこの会合で、「地政学的緊張、サプライチェーンの混乱、世界市場の変動、新興経済諸国における需要の増加は、エネルギー安全保障がかつてなく世界の安定と発展の主要な柱の一つとなっていることを示している」と述べた。

同氏はさらに、「エネルギー安全保障は単にエネルギー資源へのアクセスを意味するのではなく、供給安全保障、需要安全保障、投資安全保障、技術安全保障、インフラ安全保障、金融安全保障を含む包括的な概念である」と付け加えた。

ジャラリ氏はBRICS加盟国の広大な能力を共通の責任を伴うものとし、「これらの国々は、世界のエネルギー安全保障のために、より公正で、より安定し、より包摂的なシステムの形成に貢献する責任がある」と述べた。

エネルギーは発展、福祉、生産の要因であるべきであり、政治的圧力をかける手段ではないと強調し、同氏は国際南北回廊の発展、交通・物流インフラの拡大、港湾協力の発展、BRICS加盟国間のエネルギーネットワークの接続強化を求めた。

在ロシア・イラン大使は、「これらの措置は、地域および世界レベルでのエネルギー貿易の安全性と持続可能性の向上に貢献し得る」と指摘した。

ジャラリ氏はまた、「イラン・イスラム共和国はいかなる国も攻撃したことがないだけでなく、常に世界の平和、安定、安全を求めており、BRICS加盟国および重要なエネルギー生産国の一つとして、世界のエネルギー安全保障と正義の実現に向けて建設的かつ効果的な役割を果たすであろう」と明確に述べた。