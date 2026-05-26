アンサルラ：「ヒズボラはシオニストに対する最大の勝利を達成した」

ABNA通信がアル＝マヤディーンから伝えたところによると、イエメンのアンサルラ運動の政治部門は、南部レバノン解放記念日に際して発表した声明で、レバノンのイスラム抵抗への改めての連帯を表明するとともに、「レバノンのイスラム抵抗は、シオニストの侵略との闘いにおいて最大の勝利を達成した」と強調した。

同グループは、この記念日は現代史の重要な教訓と、シオニスト政権との闘いにおけるイスラム抵抗の決定的な役割を想起させるものだと付け加えた。

アンサルラ運動は声明でさらに、「南部レバノン解放記念日は、近い過去の歴史の教訓を思い起こさせる。もしイスラム抵抗とその自己犠牲がなかったなら、レバノンは敵が自由に侵略を行える戦場と化していたであろう」と述べた。

同運動はまた、レバノン・ヒズボラの前事務総長である殉教者サイイド・ハサン・ナスルラーの役割を称え、「殉教者サイイド・ナスルラーは、最も困難な状況下で抵抗を指導し、勝利の時代へと導いた。彼は指導力、ジハード、信仰、不動心において、今なおインスピレーションを与える学校であり続けている」と表明した。

アンサルラの政治部門は最後に、「レバノンのイスラム抵抗は、領土解放、主権と尊厳の保護を保証する唯一の道がジハードの道であることを証明した」と付け加えた。