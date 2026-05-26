アルジャジーラ：「イランでの戦争はアメリカとイスラエルにとって戦略的敗北だった」

ABNA通信によると、アルジャジーラは報道で、テヘランとワシントンは停戦から数週間経った今も、合意をめぐる政治的駆け引きを続けていると書いた。テヘランはその合意を自らの経済回復への扉と見なし、ワシントンはそれを通じて石油市場の安定回復を目指している。

アメリカもイランも、中東での戦争終結に向けた迅速な合意の可能性を低く見積もった。テヘランは合意達成にはさらなる努力が必要だと宣言し、ドナルド・トランプも急いでいないと述べた。

国際危機グループの上級アナリスト、ミラヴ・ゾンズァイン氏は、この戦争はアメリカとイスラエルにとって目標を何一つ達成しておらず、むしろ戦略的敗北であったと述べた。トランプ氏はイランに核計画の放棄を求めたが、これまでの数回の交渉と戦争はその結果に至っていない。

この報道によると、両者の間には根本的な相違が残っており、核問題はおそらく次の段階で議論されることを示している。トランプ氏の短期的な優先事項は戦争終結である可能性が高い。なぜなら彼は世界のエネルギー価格とアメリカ国内のガソリン価格を下げる必要があるからだ。

国際危機グループの別のアナリスト、アリ・ヴァエズ氏は、トランプ氏は中間選挙に集中し、共和党が両議会の支配権を維持する可能性を高める必要があると考える。ゾンズァイン氏も、トランプ氏には勝者として見られたいという個人的な利害関係があると考える。

ゾンズァイン氏は、トランプ氏とネタニヤフ氏は自分たちに有利に終わると期待して戦争を始めたが、明らかにそうはならなかったと付け加える。同氏は「イスラエルはそれ以来、『我々は軍事圧力、軍事的脅威、経済圧力を続けなければならず、このプロセスは最終的に実を結ぶだろう』と強調してきた」と述べた。

ヴァエズ氏は「いかなる合意もイスラエルを満足させない」と指摘し、シオニスト政権はイランとのいかなる合意に対しても拒否の立場を貫くだろうと強調した。