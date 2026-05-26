アミール・ジャハーンシャーヒー：「いかなる敵もイラン・イスラム共和国に対抗する能力を持たない」

ABNA通信によると、アリー・ジャハーンシャーヒー准将（地上部隊司令官）はインタビューで、3月3日（ホッダードの日）の大叙事詩（ホッラムシャフル解放とベイトル・モガッダス作戦）を称えながら、「ホッラムシャフル解放記念日である3月3日は、偉大なるイマームの指導と殉教したイマームの賢明な導きのもとでの、軍隊と英雄的なイラン国民の不屈の精神と力強さを表しており、世界中の人々の心に永遠に残るものである」と語った。

地上部隊司令官は、敵はイランに対する自らの軍事ドクトリンを変更しなければならないと指摘し、「今日、全世界がアメリカとシオニスト政権の卑劣さと屈辱を目撃している。ここはイランだ。もし敵がこの国の神聖な土に歪んだ視線を向けるならば、命を惜しまず準備された軍隊に直面するだろう」と付け加えた。

ジャハーンシャーヒー准将は強調した：「強大なイランは、英雄的な国民の団結と結束によって、常に権力の頂点に立つだろう。もし世界の帝国主義がイランでその悪質な目的を達成できないのは、イランの国内的結束のためである。」

地上部隊司令官は、「ホッラムシャフルの解放は、強制戦争中に組み合わせられた緻密な作戦によって達成された。今日もまた、もし敵が過ちを犯そうとするならば、イスラム共和国の勝利する軍隊とイスラム革命防衛隊は、愛するイランの抵抗する国民の団結と結束とともに、過去よりも強固な対応を受けるだろう」と述べた。

ジャハーンシャーヒー准将は、国境防衛における地上部隊の準備状況について、「陸軍地上部隊は高い防衛態勢で全ての国境に展開している。国境に関するいかなる懸念や脅威も想定されていない。もし敵が国境に歪んだ視線を向けるならば、最も厳しい反応に直面するであろう」と語った。