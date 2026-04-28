アルマニート（Kaliber）ウェブサイトによるアブナ通信の報道によると、国連のロシア大使ワシリイ・ネベンザ氏は国連安全保障理事会の会議で、西側諸国を偽善で非難し、イランはホルムズ海峡の通航を制限する権利を持っていると述べた。

ネベンザ氏はさらに、「イランが隣国を攻撃し、意図的にホルムズ海峡での通航を妨害したかのように、ホルムズ海峡での通航制限に対するすべての責任をイランに負わせようとする試みがあった」と述べた。

彼は続けて、「戦争中、攻撃を受けた沿岸国は、安全を確保するために自国の領海での通航を制限することができる」と述べた。

ネベンザ氏はまた、西側諸国を強く非難し、その行動を海賊行為に例えた。彼は、地中海でのロシア関連タンカーに対するウクライナ軍の遠距離ドローンや航空機による攻撃、および黒海でのロシア商船に対するウクライナ軍の攻撃を支持する欧州の取り組みを非難した。

国連のロシア大使は、「海賊が船に髑髏と骨の交差した黒旗を掲げるのとは異なり、西側諸国は一方的な緊急措置を引用することで、違法な行為を隠そうとしている」と語った。

ネベンザ氏はさらに、「これは単なる表面的な覆いであり、欧州連合が海上での公然とした略奪に関与しているという事実を隠蔽することを目的としている」と述べた。

ロシアと中国は、今月初め、ホルムズ海峡の管理をイランから剥奪しようとする国連安全保障理事会決議案を拒否権で拒否した。