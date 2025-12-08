アーブナー通信によると、インドの新聞「ザ・ヒンドゥー」は報道の中で次のように記しています。「インドとロシアの戦略的パートナーシップ計画から25年が経過し、先週のロシアのウラジーミル・プーチン大統領のニューデリー訪問は、両国関係の歴史における画期的な出来事でした。」

このインドのメディアは、プーチン大統領の訪問の重要性について、「この訪問は、西側諸国がモスクワとロシア大統領自身を孤立させようとしていた時期に行われました」と述べています。

「ザ・ヒンドゥー」は、「インドのナレンドラ・モディ首相の政府は、ニューデリーでプーチン大統領を歓迎することで、ウクライナの和平プロセスへのコミットメントを維持しつつ、ロシアとのバランスの取れた関係を望んでいるというメッセージをモスクワと西側の首都に送りました」と報じました。

モディ首相の2024年のモスクワ訪問で発表された、ロシアとインドの経済協力強化のためのロードマップに言及し、このインドのメディアは、「インドはロシアとの経済協力を強化したいと考えている」と記しました。

ロシアとインドの経済協力ロードマップは、貿易の増加、海上回廊の開発、西側諸国の制裁を回避するための自国通貨による支払いメカニズムの強化を強調しています。

「ザ・ヒンドゥー」は、ロシアからの石油輸入増加や、防衛、原子力、宇宙産業などの機密分野での協定締結が話題にならなかったことに触れ、「ニューデリーは、ロシアとの関係において西側の懸念を考慮に入れており、ロシアとの協力と、同時に米国および欧州連合との戦略的関係のバランスを維持しようと努めている」と報じました。