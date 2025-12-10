トランプ氏、再びタイとカンボジアの戦争終結を約束！

アブナ通信社がガーディアンを引用して報じたところによると、アメリカのドナルド・トランプ大統領が誇りとしていた停戦合意は2か月と持たず、彼はタイとカンボジアの間の国境紛争を終わらせるために電話をかけると発表しました。

ペンシルベニア州での選挙集会で、トランプ氏は主張しました。「過去10か月間で、私は8つの戦争を終わらせた！」

彼は付け加えました。「今日、カンボジアとタイの国境で再び緊張が始まっており、私はこの二つの強力な国間の戦争を止めるために電話をかけなければなりません！」

タイとカンボジアの間の国境紛争は、両国で50万人以上の避難民を生み出しています。両国は、トランプ氏の仲介で7月に署名された停戦合意に違反したとして互いを非難しています。

この緊張は、11月にカンボジア軍による地雷設置でタイ兵士が負傷した後に始まりました。この事件の後、タイは停戦合意が終了したと宣言しました。

火曜日の夜までに、カンボジア国防省は紛争で9人が死亡、20人が負傷したと発表し、タイ当局は兵士4人が死亡、68人が負傷したと報告しました。

タイとカンボジア間の紛争の再開は、トランプ氏が力によって世界に平和をもたらすという主張がいかに空虚であるかを示しています。