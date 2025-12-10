ホンジュラス、政治的混乱と街頭抗議活動の瀬戸際に

アブナ通信社がロイターを引用して報じたところによると、ホンジュラスのシオマラ・カストロ大統領が同国での「選挙クーデター」の発生について抗議していることに触れ、ロイターは次のように書きました。数百人の抗議者が首都の通りに集まり、結果発表の透明性を求めました。

ホンジュラス大統領は述べました。「私たちは、脅迫、圧力、投票集計システムの操作、そして人々の意思の歪曲を伴うプロセスを目撃しています。」

彼女はまた、トランプ氏による国民党候補ナスリー・アスフラ氏への支持を批判し、「これらの行動は選挙クーデターであり、私たちはそれを暴露するでしょう」と付け加えました。

前大統領でリベラル党指導者のマヌエル・セラヤ氏の呼びかけに応じ、リブレ党の支持者約500人がテグシガルパに集まり、抗議活動の一部では車のタイヤが燃やされました。

ロイターは、「ホンジュラスの選挙は、技術的な障害、根拠のない不正の主張、そしてドナルド・トランプ米大統領の介入を伴っている」と報じました。トランプ氏は、自身が支持する候補者が敗北した場合、ホンジュラスへの援助が削減されると脅していました。

国家選挙委員会の報告によると、アスフラ氏が1％差、約4万票でリードしていますが、開票された投票用紙の14.5％に不一致があり、特別な再検証が行われる予定です。

この危機は、ホンジュラスにおける政治的不安定性への懸念と、民主的なプロセスに対する外部からの圧力の影響を高めています。