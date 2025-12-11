ペゼシュキアン氏とプーチン氏がトルクメニスタンで会談へ

Abna通信社の報道によると、スプートニク通信社はテレグラムチャンネルで、イランとロシアの大統領がトルクメニスタンで会談すると報じました。

同通信社によると、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、国際平和と信頼の年、国際中立デー、そしてトルクメニスタンの永世中立30周年を記念するサミットに参加するため、12月11日と12日にアシガバートを訪問する予定です。

ロシア大統領とイランのマスード・ペゼシュキアン大統領との会談もアシガバートで計画されています。