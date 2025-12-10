ナエイニ：敵はわが国のUAVの成果を利用したがっている

イスラム革命防衛隊（IRGC）の報道官であるアリ・モハマド・ナエイニ准将は、イランの無人機シャヘド136のアメリカによる模倣画像の公開に対し、メヘル通信の記者とのインタビューで次のように述べました。「イスラム共和国がその内在的な力と若い力のおかげで達成した成果は、スローガンではなく、最近の戦争で実際にその実力を示しました。わが国の無人機がさまざまな防空層を突破し、アイアンドームの横を2000キロメートルの深さで通過し、追跡不可能であり、目標を正確に叩くとき、それは私たちが世界を驚かせた驚くべき、当惑させるような成果を達成したことを意味します。」

彼はこの関連で付け加えました。「シオニスト政権にとっての疑問は、わが国のミサイル攻撃に対して、いかにして自らを守ることができないのかということです。」

IRGCの報道官は指摘しました。「私たちが22波のうちの1つでミサイルを発射し、彼らがそれを迎撃できず、そのミサイルが意図した目標に正確に着弾し、高い破壊力を持っているとき、それは敵がその持つ全ての技術的資産と、無人機、ミサイル、航空、防空の分野における非常に高度な技術をもって、我々に対抗する組織化された布陣を持っており、それを集中的に訓練していたにもかかわらず、敗北したことを意味します。」

IRGCの報道官はさらに、アメリカによってコピーされたイランの無人機のバージョンに言及し、次のように述べました。「敵は完全に自分たちの敗北を認めましたが、敵がこれらの成果がどのように達成されたのかを知り、イスラム共和国のこれらの成果を利用しようとするのは当然のことです。」