ABNA通信がニュースサイト「ロシア・トゥデイ」を引用して報じたところによると、シオニスト紙「イディオト・アハロノト」は、シオニスト政権の現最高裁判所長官であるイツハク・アミット氏と、同裁判所の元長官3人が、イスラエルが個人の支配に基づく独裁的な政権へと急速に進んでいると警告したと報じた。

イツハク・アミット氏は、公共法協会の会議での演説で、シオニスト政権の現状を「民主的な衰退」と呼び、「裁判所の会合をボイコットし、その業務を妨害する組織的かつ計画的な試み」に対して警告した。

一方、シオニスト政権の元最高裁判所長官であるアハロン・バラク氏も、状況を「見た目よりも悪い」と表現し、権力の分立は完全に失われており、首相が内閣とクネセトを支配し、統治は事実上、個人の支配へと変化したと述べた。

バラク氏は、民主主義は一夜にして独裁政権に変わるのではなく、徐々に崩壊すると警告した。

シオニスト政権の最高裁判所長官を初めて務めた女性であるエスター・ハイユット氏も、民主的なゲームのルールにおける危険な後退について警告した。

元最高裁判所長官のウジ・フォーゲルマン氏も、最近の法改正は、検事総長の権限を縮小し、司法制度を行政権の手中にある手段に変えることを目的としていると強調した。

シオニスト政権の最高裁判所長官らの警告は、イスラエルにおける政治的・法的危機の激化の中で出された。

シオニスト政権軍の元参謀総長であるダン・ハルツ氏も以前、シオニスト政権が民主主義の崩壊に向けて危険な道をたどっていると繰り返し警告していた。

元モサド長官のタミール・パルド氏も、現内閣の行動が民主主義体制の基盤を弱体化させていると警告した。

シオニスト政権の元首相であるエフド・オルメルト氏も、ネタニヤフ内閣を「シオニスト政権の歴史の中で最も危険な内閣」と表現し、現在の動向は民主主義の意図的な崩壊であり、権力の独占を試みるものだと述べた。