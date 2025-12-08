スーダン大臣：UAEはスーダンで破壊的な役割を果たしている

アーブナー通信がアラビ21を引用して報じたところによると、スーダンのマウラナ・アブドラ・ムハンマド・ダルフ法務大臣は、アラブ首長国連邦（UAE）が、スーダンの富を支配し、アフリカ大陸での影響力を獲得しようとする国際的な大国の利益に奉仕する機能的な役割を果たしていると非難しました。

ダルフ大臣は、スーダン軍（SAF）がスーダン領土の約80％を支配下に置くことに成功し、武装民兵の残党はスーダンのほとんどの地域で影響力を持たなくなっていると強調しました。

このスーダン大臣は、ファシャーやアル・ジェネイナのような都市でのRSF民兵の犯罪を「想像を絶する」と表現し、政府はこれらの民兵が武器を完全に引き渡すまで彼らと交渉しないこと、そしてスーダン国民は、彼らの血なまぐさい歴史と民間人の権利侵害のために、彼らのいかなる政治的または軍事的プレゼンスも受け入れないことを強調しました。

ダルフ大臣は、スーダンが一部の地域諸国、特にUAEとチャドによって「背中から刺された」と指摘しました。アラブ世界と国際社会も、武装民兵を彼らの犯罪に対して責任を負わせることを怠っています。

同大臣は、エジプトがスーダン軍の指導の下でのスーダンの統一を支援する上で積極的な役割を果たしており、サウジアラビアが米国と協力して和平イニシアチブを追求しており、スーダン政府は、統一されたスーダンでの真の平和達成を期待して、これらの努力に積極的に対応していると付け加えました。

スーダンは2023年半ばから、スーダン軍と即応支援部隊との間で大規模な武力紛争が続いており、ファシャー、アル・ジェネイナ、ハルツーム、オムドゥルマンなどの地域で数十万人の民間人の避難とインフラの大規模な破壊につながっています。

スーダン政府は、この危機におけるUAEの役割を厳しく批判しており、これを国内の不安定化要因であり、地域の国際的な影響力のために天然資源と民間部門への投資を搾取しようとする試みであると見なしています。ハルツームはまた、他のいくつかの地域諸国がスーダンの内政に干渉し、平和的な解決策の達成を妨げようとしていると非難しています。