アラーグチ氏：我々は米国の言いなりにはならない。交渉は核の権利に基づいてのみ

アーブナー通信の報道によると、セイエド・アッバス・アラーグチー外務大臣は、日本のメディアである共同通信とのインタビューで、イランと米国の交渉は再開されるのかという質問に対し、「現時点では、彼らが真剣かつ現実的な交渉の準備ができているとは確信していません。彼らは指図したいのであり、私は他人の指図を聞く人間ではありません」と答えました。

「現実として、ご指摘のように、12日間の戦争中に、我々の核施設は爆撃され、破壊され、深刻な損傷を受けました。これは明らかに国際法の大きな違反であり、おそらく国際法最大の違反です。なぜなら、機関の監視下にある平和的な核施設が爆撃されたからです。これは深刻なリスクと課題を生み出しました。放射線のリスク、施設内の不発弾、そしてご存知のように、脅威は続いています。今、我々は安全保障上の脅威と安全上の懸念にも直面しています。」

「残念ながら、平和的な核施設が爆撃された前例はありません。したがって、そのような施設を査察するための議定書やガイドラインはありません。これがIAEAの事務局長への私の質問でした。『そのような施設を査察する方法や議定書はありますか？』彼らは、前例がないので、ないと答えました。これは、監視下にある平和的な核施設が爆撃された初めてのケースです。したがって、爆撃された施設を査察する方法について合意しない限り、査察を再開することはできません。我々はこの合意に達するために機関と交渉に入り、カイロでこの問題を解決するための協力の枠組みが達成されました。」

「機関が、我々には新しい協力の枠組みが必要であることに同意したことは重要です。しかし残念ながら、カイロでの合意の後、ヨーロッパの3カ国と米国は、安全保障理事会でスナップバックメカニズムを追求しました。それは違法であり、彼らにそのメカニズムを発動する権利があるとは思いません。」