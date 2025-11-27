  1. Home
  2. サービス
  3. 中東

ハマス、ヨルダン川西岸におけるテルアビブの新たな動きに反応

27 11月 2025 - 09:41
News ID: 1754650
Source: ABNA
ハマス、ヨルダン川西岸におけるテルアビブの新たな動きに反応

ハマスは、シオニスト政権のクネセト（議会）によるヨルダン川西岸に関する新たな法案の承認に対し、声明を発表して反応した。

アーブナー通信がスプートニクを引用して報じたところによると、イスラム抵抗運動ハマスは声明を発表し、シオニスト政権のクネセト外交・安全保障委員会が、入植者に対し占領下のヨルダン川西岸の土地を直接購入することを許可する新たな法案を承認したことは、ヨルダン川西岸の占領地としての法的地位を侵害する新たな犯罪であると述べた。

ハマスはこの声明で、この占領政府の措置は、ヨルダン川西岸のユダヤ化と併合の計画を推進する枠組みの中で、新たな現実を押し付けようとする試みであると強調し、この地域とエルサレムをユダヤ化し、住民を追放するためのシオニスト政権のあらゆる措置は無効かつ非合法であり、この土地のパレスチナの真実とそこにおけるパレスチナ人民の権利を決して変えることはないと主張した。

この運動は、アラブ連盟、国連、およびすべての国際機関に対し、占領下のヨルダン川西岸に関する国際決議への明白な侵害とこれらの侵略に対抗するため、そしてシオニスト政権のテロリスト政府に対し、入植計画とパレスチナ人民、土地、聖地に対する継続的な侵略を停止させるために、即時かつ建設的な行動を起こすよう求めた。

Your Comment

You are replying to: .
captcha