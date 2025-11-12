ナイーム・カーセム氏：米国はイスラエルを通じて抵抗の役割を終わらせたがっている

Abna通信社がアル・マヤディーンの報道として伝えたところによると、ヒズボラ・レバノン事務局次長であるシェイク・ナイーム・カーセム氏は、「殉教者になれば、我々は勝利する」というスローガンのもと、殉教者の日に演説し、次のように発表しました。この祝日はレバノン全体で一般的なものとなり、我々は、人々がベイルート、バアルベック、ヘルメル、クラク、ムアイセラー、デイル・カーヌーン・アン＝ナハル、ハリス、マシュガラー、ナバティーエ、カーディヤ、カファルマンを含む南部の様々な地域の11か所に集まることを選びました。

ヒズボラ・レバノン事務局次長は続けました。ヒズボラは、ジハード、尊厳、レバノンの栄光、そしてパレスチナ支援の原則に基づいて設立されました。2000年から2023年まで、我々は抑止状態にありました。「最初の戦い」はイスラエルの侵略に対する障壁として機能し、レバノン南部の特定の国境で阻止されました。リタニ川の南へのレバノン軍の展開に関する10月の合意は、抵抗にとって受け入れられるものです。レバノン軍がリタニ川の南に駐留しているため、我々は勝利者であり、彼らは我々の息子たちです。この合意では、政府がその役割を果たすことを約束したため、我々が勝利者です。米国はイスラエルを通じてその義務を履行しませんでした。なぜなら、イスラエルが撤退すれば、レバノンはその自由と尊厳を取り戻すからです。

シェイク・ナイーム・カーセム氏は述べました。米国とイスラエルは、レバノンの将来に介入し、その軍隊、経済、政治、そして立場を決定づけようとしています。米国はイスラエルを通じて、レバノンの抵抗の役割を終わらせ、この国を侵略に晒したいと考えています。

彼は明言しました。我々は屈服せず、武器を捨てることもありません。

シェイク・カーセム氏はまた述べました。イスラエルは1982年にパレスチナのグループを追い出すという主張のもとレバノンに侵攻しましたが、2000年までレバノンは占領下にありました。イスラエルは、後に「南レバノン軍」と名前を変えた、いわゆる「自由レバノン軍」を創設し、レバノンの問題は国内のものであり、イスラエルとは関係がないかのように見せかけようとしました。イスラエルは2000年、抵抗の打撃のもと、そして殉教者アフマド・カーセルとその兄弟たちのおかげで、屈辱的にレバノンから撤退しました。

シェイク・ナイーム・カーセム氏は続けました。イスラエルはレバノンを支配し、この国を「大イスラエル」計画の一部として入植地を拡大するためのイスラエルの裏庭にすることを目指しています。彼らは、武装解除から抵抗能力の回復、資金提供に至るまで、毎日新しい口実を作り出していますが、彼らの根本的な問題は抵抗の存在そのものです。