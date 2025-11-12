  1. Home
  2. サービス
  3. 中東

ラリジャニ氏：イランは西側に対して本質的な敵意を持っていない

12 11月 2025 - 09:30
News ID: 1749525
Source: ABNA
ラリジャニ氏：イランは西側に対して本質的な敵意を持っていない

最高国家安全保障評議会事務局長は次のように記しました。イランの指導者たちは、西側に対して本質的な敵意を持っていませんでした。むしろ、協力を危機に陥れたのは、西側の政治的・安全保障上の行動でした。

Abna通信社の報道によると、最高国家安全保障評議会事務局長のアリ・ラリジャニ氏は、ソーシャルメディアXに英語で次のように投稿しました。「革命後、イランの政策は、いかなる犠牲を払ってでも西側と協力することではなく、国益の維持に焦点を当てていました。それにもかかわらず、西側は長年にわたりイランの経済パートナーであり続けました。

イランの指導者たちは、西側に対して本質的な敵意を持っていませんでした。むしろ、協力を危機に陥れたのは、西側の政治的・安全保障上の行動でした。」

Your Comment

You are replying to: .
captcha