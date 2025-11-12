イスラム革命防衛隊情報機関：反治安的な米イスラエル・ネットワークを崩壊させた

Abna通信社の報道によると、IRGCの情報機関は声明で次のように述べています。IRGC情報機関によって実施された措置により、米国の情報機関とイスラエルの諜報機関によって主導された国内の反治安ネットワークが特定され、数回の監視、管理、およびその他の情報活動の後、崩壊しました。

この声明は、次のように強調しています。地域における米国の代理勢力としてのシオニスト政権は、12日間の戦争での失敗の後、軍事分野での屈辱的な敗北を補おうと、その政策と計画を公共の安全を乱す方向へと向けました。

IRGC情報機関の声明の別の部分には、次のように記載されています。この目的のために、同政権は、イラン暦1404年（西暦2025年頃）の晩秋に国の安全を乱すために、欺かれた売国的な要素のネットワークを設立しました。しかし、神の配慮とIRGC情報機関の「知られざるイマーム・ザマンの守護者」の警戒により、このネットワークのメンバーは情報網にかかり、逮捕されました。

この声明の結びには、この作戦が多数の州で協調して実施され、治安を乱す行動を企てていたシオニスト政権に関連する細胞が攻撃を受けたことが強調され、このネットワークに関する補足的な報告と情報は、後日、イランの立派な国民に伝えられるだろうと発表されました。