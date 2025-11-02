オバマ氏：アメリカの状況は非常に悪い / トランプ氏とその家族は金持ちになった

Abna通信社がロシア・アルヨウム（Russia Al-Yaum）ネットワークを引用して報じたところによると、バラク・オバマ元アメリカ大統領は、ニュージャージー州での民主党候補を支持する演説の中で、「トランプ政権下で状況は悪化し、一般の人々は貧しくなった」と述べました。

彼は付け加えました。「一方で、トランプ氏に近い人々はより裕福になり、彼は人々の注意を彼らの問題からそらそうとしています。」

オバマ氏はさらに、「我々は毎日ニュースでこのくだらないこと、陰謀論、王冠をかぶったトランプ氏が抗議者に汚物を投げつける奇妙な動画をすべて目にしている。これらすべての行動は、あなたたちの状況が良くなっていないという事実から注意をそらすために行われているのです。アメリカでは毎日がハロウィンです。」

彼は明言しました。「我々がこの状況を予期していなかったわけではありません。しかし、これほどひどい状況になるとは予想していませんでした。私は以前警告していました。人々は悪い経済状況のためにトランプ氏に投票しましたが、状況は悪化し、トランプ氏とその家族にとってのみ良くなりました。アメリカの医療費は2倍または3倍に増加するでしょう。」