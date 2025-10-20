革命最高指導者：シオニストはイランのミサイルのこの破壊力を予期していなかった

アフルル・バイト通信社（アブナ）の報道によると、イスラム革命最高指導者のアヤトラ・ハメネイ師は今朝、様々なスポーツの数百人のチャンピオンや世界科学オリンピックのメダリストとの会談で、これらの栄誉ある人々を成長の象徴、国家の力の表れと呼び、次のように強調した。あなたは、愛するイランの希望に満ちた若者が、「国民の象徴」として、頂点に立ち、世界の心と目をイランの明るい空間に向ける力を持っていることを証明しました。

最高指導者はまた、米国大統領による最近のいじめと空虚な発言に言及し、次のように述べた。この人物は、地域、イラン、イラン国民に関する下品な行動と多くの嘘で、シオニストを元気づけ、自分自身を有能に見せようとしたが、もし彼に能力があるのなら、アメリカのすべての州で彼に対してスローガンを叫んでいる何百万人もの人々を落ち着かせに行くべきだ。

彼は、スポーツと科学の分野で決意と努力、メダル獲得によって国民を喜び、若者を熱狂させた強力な若者の集まりに出席できたことに満足を表明し、次のように述べた。あなたのメダルは、他の期間のメダルに比べて二重の利点があります。なぜなら、敵が「ソフトな戦争」で、国民を意気消沈させ、自分たちの能力に無関心にさせたり、落胆させようとしている状況で獲得されたからです。しかし、あなたは、行動の場で国民の能力と力を示すことによって、彼に最も強固な答えを与えました。

最高指導者は、国の若者の落胆に関するいくつかの誘惑を、不十分な研究に基づいた言葉であると考え、次のように強調した。私たちの愛するイランとその若者は「希望の象徴」であり、イランの若者が、決意と努力を条件に、頂点に到達する能力とスキルを持っているというこの重要な現実を理解しなければなりません。ちょうど、あなたがスポーツと科学の世界的な頂点に立っているように。

アヤトラ・ハメネイ師は、革命後のいくつかの部門における飛躍的な進歩に言及し、次のように付け加えた。その一つの例は、今年のあなたの成功の集合体であり、これはおそらく国のスポーツの歴史の中で前例のないことです。

彼は、祖国の才能ある若者が世界の科学の頂点に登ったことを称賛し、次のように述べた。あなたの行為はイラン国民の功績と見なされ、目をイランに向けさせます。

最高指導者は、「旗への敬意、ひれ伏し、勝利したアスリートの祈り」をイラン国民の象徴と呼び、次のように付け加えた。親愛なる若いオリンピック選手は今や輝く星ですが、10年後には、努力を続ければ、輝く太陽になります。そして、この重要な分野における責任者の役割は重要です。

アヤトラ・ハメネイ師は、革命の勝利後の若者の役割を継続的な流れであると述べ、次のように語った。8年間の強要された戦争では、多くの不足と「丸腰」にもかかわらず、若い世代がそのような軍事的な独創性を発揮したため、イランは、あらゆる方面から支持され、支援されていた非常に装備の整った敵に対して勝利を収めました。

彼は、知識の戦場を、国の若者の栄誉を示すもう一つの分野と呼び、「ナノ」、「レーザー」、「核」、「様々な軍事産業」、「医学的進歩」を含む様々な分野におけるイランの世界の研究および科学ランキングのトップ10への参加に言及し、次のように述べた。つい数日前、私は非常に重要なニュースを聞きました。それは、国内の研究センターの一つが、不治の病の治療法を見つけることに成功したというものです。

アヤトラ・ハメネイ師は、イランの様々な科学的進歩を妨げようとする敵の活動を思い出し、次のように述べた。イラン国民の悪意を持つ人々はまた、「いくつかの成功を否定したり無視したりすること」、「真実と嘘を混ぜ合わせること」、「いくつかの欠点を誇張すること」、そして「意図的なプロパガンダ」によって、イランの空間を暗く曇っているように見せようとしているが、あなたは、スポーツと科学の頂点に立つことによって、国の明るい空間を皆に示しました。

彼は、自分の能力への信念を失うことを、国民と若い世代を落胆させる敵のもう一つの方法と呼び、次のように強調した。この活動とは対照的に、若者は、若さの尽きることのない力に頼って、成功、希望の創造、そして国民の力の表れのために、努力と試みを増やすべきです。

最高指導者は、若者がイラン国民のために才能を使うことに注意を払うことが重要であると考え、次のように付け加えた。一部の人々は他の国で暮らしたいと思うかもしれませんが、これらの人々は、他の国でどれだけ進歩しても、常に外国人であることを理解すべきです。一方、イランはあなたとあなたの世代のものであり、あなたの「土地と家」です。

演説の別の部分で、最高指導者は、米国大統領による最近の地域と愛するイランに関する空虚な発言に言及し、次のように述べた。米国大統領は、占領下のパレスチナを訪問し、道化を交えた一連の空虚な言葉を発することで、落胆したシオニストに希望を与え、士気を高めようとした。

彼は、12日間の戦争におけるイスラム共和国イランによるシオニスト政権への信じられないほどの平手打ちが彼らを落胆させた要因であるとし、次のように付け加えた。シオニストは、イランのミサイルがその炎と火で彼らの敏感で重要な中心部の奥深くに侵入し、これらの中心部を破壊して灰に変えることができるとは予想していなかった。

アヤトラ・ハメネイ師は、イランがミサイルを購入したりレンタルしたりしたのではなく、それが「イランの若者の手作りであり、名刺」であることを強調し、次のように述べた。イランの若者がフィールドに入り、努力と試みで科学的なインフラを整えるとき、彼はそのような偉大なことを行うことができます。

イスラム革命最高指導者は、次のように強調した。これらのミサイルは、私たちの軍隊と軍事産業が準備し、使用したものであり、彼らはまだ持っています。そして、必要であれば、別の時期にそれを使用します。

彼は、シオニストを元気づけるための軽薄な言葉と下品な行動という形でのトランプの空虚な発言の理由を総括した後、彼の主張に関するいくつかの点について述べ、次のように語った。ガザ戦争において、アメリカは間違いなくシオニスト政権の犯罪の主要なパートナーであり、米国大統領自身も、私たちはガザでこの政権と協力していたことを認めた。たとえ彼がこれを言わなかったとしても、それは明らかでした。なぜなら、この戦争中に無防備なガザの人々の頭上に落とされた装備と武器は、アメリカのものだったからです。

アヤトラ・ハメネイ師は、トランプのテロとの戦いに関する別の主張を、彼の虚偽の言葉のもう一つの例と呼び、次のように付け加えた。ガザ戦争で2万人以上の子供と乳児が殉教した。彼らはテロリストだったのか？テロリストは、ISISを作成し、地域に解き放ち、そして今日、そのメンバーの一部を自身が占領している地域で保持し、自分のために使用しているアメリカだ。

彼は、ガザ戦争で約7万人が殺害されたこと、および12日間の戦争で1000人以上のイラン人が殉教したことを、アメリカとシオニスト政権のテロリスト的な性質の明白な証拠と呼び、次のように指摘した。彼らは、人々の無差別な殺害に加えて、テヘランチやアッバシなどの私たちの科学者を暗殺し、この犯罪を誇りに思ったが、彼らは科学を暗殺することはできないことを知るべきだ。

イスラム革命最高指導者は、イランの核産業の爆撃を誇り、それを破壊したと主張した米国大統領の言葉に言及し、次のように付け加えた。それは問題ありません。そう思い続けてください。しかし、そもそも、ある国が核産業を持っているかどうかについて、あなたがすべきこととすべきでないことを提起するとは、あなたは何様ですか。イランが核施設や産業を持っているかどうかは、アメリカに何の関係があるのか。この干渉は不適切で、間違っており、横暴です。

彼は、アメリカの様々な州や都市でのトランプに対する全国的かつ700万人規模のデモに言及し、次のように述べた。あなたが本当に能力があるなら、嘘を広めたり、他国の仕事に干渉したり、それらに軍事基地を建設するなどの行動をとる代わりに、これらの何百万人もの人々を落ち着かせ、彼らを家に帰すべきだ。

アヤトラ・ハメネイ師は、テロリストとテロの真の象徴はアメリカであることを強調し、トランプのイラン国民の味方であるという主張も嘘であるとし、次のように付け加えた。多く

の国々が恐れて従っているアメリカの二次制裁は、イラン国民に向けられている。したがって、あなた方はイラン国民の敵であり、友人ではない。

彼は、トランプの取引への意欲に言及し、次のように述べた。彼は自分が取引の人間だと言うが、もし取引が横暴を伴い、その結果が事前に分かっているなら、それは取引ではなく、押し付けと横暴だ。イラン国民は押し付けに屈しないだろう。

最高指導者は、西アジア、または彼らが言う中東地域での死と戦争の存在に関するトランプの別の言葉に言及し、次のように指摘した。戦争はあなたが引き起こしている。アメリカは戦争屋であり、テロに加えて戦争を引き起こしている。そうでなければ、この地域のすべてのアメリカの軍事基地は何を目的としているのか？あなたはここで何をしているのか？この地域はあなたに何の関係があるのか？この地域は地域の人々自身のものであり、この地域の戦争と死はアメリカの存在に起因している。

最後に、アヤトラ・ハメネイ師は、米国大統領の立場を間違っており、多くの場合で嘘であり、横暴を示していると述べ、次のように強調した。横暴はいくつかの国に影響を与えるかもしれないが、神の恩寵により、イラン国民には決して影響を与えないだろう。

この式典では、国の若者のバスターニスポーツナショナルチームがこのスポーツのいくつかの動きを披露し、革命最高指導者の賞賛と称賛を受けました。